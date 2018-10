Météo de ce week-end : temps automnal ensoleillé

Ce samedi, les brumes et brouillards matinaux vont se dissiper rapidement et laisser la place à un temps lumineux avec soleil, ciel bleu et quelques cirrus.

En milieu de matinée, les thermomètres afficheront de 5 à 9°C et au meilleur de la journée, les températures atteindront 13°C à Elsenborn, 14°C à St-Hubert, 15 à 16 sur la plupart des régions et 17°C à Virton.