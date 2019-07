Météo de ce week-end : souvent plus de nuages que d'éclaircies

L’après-midi, les nuages resteront majoritaires et une averse résiduelle pourrait encore éclater en Ardenne. En fin de journée, la couverture nuageuse va se morceler et des éclaircies plus larges vont s’imposer. Les maxima atteindront 17 °C sur le relief, 19 à la Côte et 20 à 22 °C ailleurs.

Dimanche, dégradé nuageux

Dimanche, la journée débutera sous la grisaille puis petit à petit, des embellies se développeront à partir du sud. Plus on ira vers le littoral et plus le ciel restera bouché. Le temps devrait rester sec et les températures maximales oscilleront de 17 à 21 °C.

Lundi et mardi, pas de précipitations au programme mais les nuages seront encore nombreux sauf sur le SE où le temps sera plus lumineux. Les maxima changeront peu.