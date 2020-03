Météo de ce week-end : sec samedi, pluvieux dimanche

Après le déluge, retour au calme pour ce samedi. Nous profiterons d’une journée de répit.

Déjà cette nuit, les averses seront concentrées sur l’est du pays, elles pourraient encore donner quelques flocons avec un léger saupoudrage en Ardenne. Sur les autres régions, un temps sec et un ciel qui se dégage de plus en plus à partir de la côte. En l’absence de couverture nuageuse, il fera plus froid avec des minima compris entre 0 et 3 °C.