Météo de ce week-end : pluvieux, venteux mais doux

Ce samedi, la grisaille sera à nouveau au rendez-vous avec des nuages bas par endroit, un peu de bruine sur l'est et un ciel fort chargé. En fin de matinée une zone de pluie arrivera par la côte, elle progressera dans les terres et concernera tout le territoire dans l'après-midi. Les pluies vont s'intensifier en se décalant vers l'Ardenne, en moyenne on attend 2 à 5mm mais on pourrait avoir jusqu'à 10mm sur les Hautes Fagnes. Le vent se renforcera au passage de la perturbation avec des rafales de 50 à 60 km/h. Quant aux maxima, ils seront compris entre 4 et 8°C.

Dimanche, le vent se renforcera

Dimanche, la couverture nuageuse restera épaisse et une nouvelle zone de pluie arrosera le pays. Le vent de secteur ouest va se renforcer avec des pointes de 55 à 75 km/h. Il fera doux pour la saison avec des maxima qui atteindront 6 à 8°C au sud du sillon Sambre et Meuse et de 9 à 10°C au nord de celui-ci.

Lundi, des courants instables et plus frais gagneront le pays donnant des averses surtout sur l'est, avec quelques flocons possibles sur les crêtes. En Flandre, on peut espérer quelques éclaircies plus généreuses. Les t° varieront de 4 à 8°C.