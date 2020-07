Météo de ce week-end : plus lumineux mais pas trop chaud

Ce samedi, les brumes et brouillards présents ici et là se dissiperont rapidement en matinée. Le soleil va alors s’imposer, quelques nuages glisseront dans le ciel. A 11 heures, les thermomètres afficheront de 13 à 17 °C. L’après-midi, les cumulus seront plus nombreux sur une large bande centrale du pays et localement, un nuage plus épais pourrait donner une averse isolée. Mais dans l’ensemble, le temps sera agréable mais pas très chaud avec des maxima ne dépassant pas 17 à 20 °C.