Météo de ce week-end : estival samedi, perturbé dimanche

Les conditions estivales seront toujours d’actualité demain samedi. La matinée sera largement ensoleillée avec quelques voiles nuageux et un risque d’ondées en Lorraine belge. L’après-midi, quelques nuages dériveront dans le ciel. Ils seront plus nombreux sur le sud avec de faibles averses possibles. A la côte une petite brise de mer limitera la hausse des températures, on attend 19 °C à Ostende. En revanche, les autres régions bénéficieront de températures élevées comprises entre 21 et 25 voire 27 °C en Campine.