Météo de ce week-end : entre gris clair et gris foncé

Ce samedi, la matinée sera maussade avec de la grisaille, un ciel bouché, un peu de bruine voire quelques flocons en Ardenne. Progressivement, le temps deviendra plus sec à partir du NO et l'après-midi, les faibles précipitations ne devraient concerner que l'est de la Belgique, mais partout, le gris restera la couleur dominante. Les chances d'apercevoir un coin de ciel bleu seront presque nulles. Les maxima, en légère hausse seront compris entre 3 et 9°C.