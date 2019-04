météo de ce week-end: de la pluie, du vent et de la fraîcheur

Après les éclaircies de ce vendredi, le week-end sera beaucoup moins lumineux. Samedi, une zone de pluie active glissera rapidement sur le pays en matinée, poussée par un vent de sud-ouest modéré avec des rafales de 50 à 70 km/h. Vers 11h, les thermomètres afficheront de 6 à 11°C. L'après-midi, le temps sera variable composé de rares éclaircies, de passages nuageux et de fréquentes averses. Encore beaucoup de vent avec des pointes possibles jusqu'à 80 km/h. Les maxima en baisse seront inférieurs aux moyennes de saison avec 6, 7°C en Ardenne, 9°C en Gaume et 10 à 13°C ailleurs.

Dimanche, pas d'amélioration

temps maussade pour ce week-end - © Tous droits réservés

De nouvelles précipitations toucheront le pays dans la nuit de samedi à dimanche, elles pourraient prendre un caractère hivernal au-dessus de 500 mètres d'altitude. Dimanche matin, le temps sera pluvieux et dans l'après-midi, ce sont à nouveau les averses qui prendront le relais voire quelques giboulées . Il fera toujours aussi frais avec des t° maximales comprises entre 6 et 12°C.

Une amélioration se dessinera pour le début de la semaine prochaine avec un ciel gris lundi matin puis quelques éclaircies qui se dessineront, un temps sec et des t° qui remonteront pour atteindre de 11 à 16°C. Mardi, les embellies seront plus larges sur le sud-est du pays et les maxima varieront de 13 à 18°C.