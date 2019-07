Météo de ce week-end : d'abord lumineux et chaud puis nuageux et plus frais

Après une nuit calme et étoilée, samedi matin s’annonce bien lumineux. Progressivement, les nuages associés à la perturbation glissant sur le nord de l’Europe vont arriver sur le pays par le littoral et vers 14-15 heures, le ciel va commencer à se couvrir à la côte. En fin de journée, on pourrait même avoir une petite goutte de pluie. Mais sur une grande moitié sud de la Belgique, l’ambiance restera estivale avec du soleil et quelques nuages décoratifs. Les t° maximales atteindront 20 °C en bord de mer, 24 en Ardenne et de 24 à 27 °C ailleurs, on pourrait même atteindre 28 °C en Gaume.

Dimanche, les températures vont baisser

Dans la nuit de samedi à dimanche, la faible perturbation glissera sur le pays donnant ici et là un peu de pluie. Dimanche matin, les nuages seront encore fort nombreux puis petit à petit, les éclaircies reprendront le dessus à partir du NE. Le temps sera plus frais avec des maxima ne dépassant plus 17 à 20 °C.

On gardera les mêmes températures pour le début de la semaine prochaine. Lundi et mardi, le temps sera sec avec une alternance de belles éclaircies et de passages nuageux, plus nombreux au nord du sillon Sambre et Meuse.