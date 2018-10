Nous retrouverons à nouveau des brumes et des brouillards, notamment sur le Tournaisi. Comme le ciel sera dégagé, les minima vont chuter : 3° dans les Hautes Fagnes et de 5 à 7° partout ailleurs.

Ce matin, après la dissipation de la grisaille, nous resterons sous les nuages bas. On aura, comme hier, davantage d’éclaircies sur le littoral et la pointe sud du pays.

On a quelques nappes de brume ou de brouillard par endroit et cela peut réduire la visibilité.

Un week-end très ensoleillé mais un peu plus frais

Météo de ce vendredi : une journée comparable à celle d'hier avant un beau week-end

Demain, les nuages bas pourront trainer sur la moitié Ouest du pays en matinée mais le soleil va finir par s’imposer là-bas comme sur le reste du pays et il brillera généreusement toute la journée. Les températures au mieux du jour : 13 à 14° sur le relief, 15-16° sur les autres régions.

Dimanche, après dissipation d’éventuels nuages bas, on pourra profiter d’une journée agréablement ensoleillée avec des températures qui remonteront légèrement : 16 à 18°.

Lundi, on gardera un temps sec mais la journée sera un peu plus nuageuse et plus fraîche aussi puisqu’on ne dépassera plus les 10 à 15°.