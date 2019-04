Météo de ce vendredi: une journée bien lumineuse

Le ciel sera un peu plus nuageux la nuit prochaine et les minimas remonteront pour afficher de 3 à 6 degrés. Des nappes de brumes risquent d’être présentes par endroit.

Peu d’évolution pour cet après-midi : des nuages d’altitude seront présents un peu partout mais des cumulus un peu plus importants prendront place sur l’est du territoire sans pour autant gâcher l’impression de beau temps. Le mercure donnera 9-10 degrés pour le sud du pays, 13 ou 14 degrés pour le nord du territoire (10 à St-Hubert, 11 à Arlon, 12 à Liège, 13 pour Namur et Charleroi, 14 pour Mons, Tournai ou Bruxelles).

Un weekend plutôt agréable

Un weekend plutôt agréable - © RTBF - KEYWALL

Demain, samedi, le ciel sera plus nuageux sur la Flandre et le nord du Hainaut tandis que la Wallonie bénéficiera d’un temps assez lumineux. Le soleil gagnera un peu de terrain durant l’après-midi et les nuages se cantonneront plutôt au nord-ouest du territoire. Les maximas seront particulièrement doux et afficheront de 14 à 18 degrés.

Les éclaircies domineront dimanche en début de journée sur la plupart des régions. Dans le courant de la journée, le ciel s’ennuagera par l’ouest et des averses se propageront lentement de la frontière française au centre du pays. Les minimas grimperont encore pour afficher de 14 à 20 degrés.

Le ciel sera bien nuageux lundi avec une petite averse toujours d’actualité du côté de la province de Liège et sur l’est de la province de Luxembourg. Les maximas seront stables et indiqueront de 14 à 19 degrés.