Météo de ce vendredi: une journée assez agréable pour terminer la semaine

L'indice électricité solaire: ce vendredi, avec davantage de soleil qu'hier, l’indice sera MOYEN dans les cantons de l'Est, BON sur la plupart des régions et EXCELLENT en Campine. Le pic sera vers 14h, l'heure à viser si vous désirez programmer vos électroménager pour valoriser au mieux l'électricité d'origine solaire présente sur le réseau belge.

Une nouvelle zone de pluie va aborder notre pays. Elle touchera l’Ouest et le Centre pour n’arriver que sur l’Est demain matin. Les minima iront de 4° sur les hauteurs à 9° à la côte.

Dans le courant de l’après-midi, une grande partie du pays va pouvoir profiter d’un temps sec et de belles éclaircies mais de faibles averses vont gagner le littoral ainsi que les régions de Bruges et de Tournai. Sous un vent toujours sensible, les températures afficheront 13° en Ardenne, 16° à la mer et de 17 à 18° ailleurs.

Ce matin, on revient à un temps sec partout et à part sur les régions de l’Est, le ciel est assez bien dégagé.

Un week-end maussade et frais avant le retour à un temps plus sec et plus doux

un week-end frais et maussade - © RTBF - KEYWALL

Demain matin, la pluie tombera donc partout. Le vent soufflera encore quelques belles rafales. Avant la mi-journée, de petites éclaircies seront à nouveau possible, au littoral, entre 2 averses. Dans l’après-midi, le temps sera partagé entre averses, périodes d’accalmie et la possibilité d’un rayon de soleil furtif. L’ambiance sera fraiche : 6 à 7° sur le relief et de 11 à 12° sur les autres régions.

Dans la nuit de samedi à dimanche, il y aura encore des averses et avec la baisse des températures, ce qui tombera sur les hauteurs pourra prendre un caractère hivernal.

Dimanche, encore une journée fraiche. Les averses seront généralisées, localement, on pourra avoir un coup de tonnerre et on aura même un risque de giboulées, le matin, en Ardenne.

Retour à un temps nuageux mais sec lundi avec des températures qui reprendront du poil de la bête.