Météo de ce vendredi : un petit rayon de soleil possible entre le littoral et Tournai

Encore un ciel bien gris pour tout le monde ce matin avec des bancs de nuages bas au Sud-Est du pays. On peut avoir un peu de crachin par endroit ou quelques grains de neige sur les hauteurs.

Le ciel restera bien chargé cette après-midi. On pourra tout de même avoir une petite éclaircie entre le littoral et tournai dans le courant de la journée. Sur l’Est du pays, en revanche, on aura encore de la bruine et peut-être même un peu de neige dans les Hautes Fagnes (un léger saupoudrage). Les températures sont stables : 1° sur les hauteurs, 4 à 5° dans le Centre et jusqu’à 6° à la mer.

La nuit prochaine

Retour du brouillard en Ardenne. Le ciel restera bouché et on pourra avoir de faibles pluies à l’Est, et cela se transformera en neige sur le relief. Les minima : -1° à St Hubert, 2-3° le long du sillon Sambre et Meuse, 4° à la mer, 5 à Anvers.