Météo de ce vendredi : un pays partagé en deux

Ce matin, le pays sera partagé en deux : grisaille et pluies sont au menu pour le sud du territoire tandis qu’un ciel plus lumineux et un temps sec s’installeront ailleurs, surtout au littoral. Le mercure donnera en milieu de matinée de 9 à 14 degrés. (Note : déjà plus de 15 litres de pluies au m² cette nuit du côté de Liège !)

Cet après-midi, nuages et pluies tiendront sur le sud du territoire, ailleurs c’est un ciel variable et des nuages plus nombreux qu’en matinée qui sont au programme. Quelques ondées ne sont pas exclues localement. Le vent sera moins fort qu’hier et les maxima seront en baisse : 12-13 degrés pour le sud du pays, 15-16 degrés sur le centre et le nord du territoire.

Ce soir et la nuit prochaine, de nouvelles averses arriveront au littoral (vers 20h) et glisseront en direction du Luxembourg qu’elles atteindront en fin de nuit en perdant un peu d’intensité. Minima compris entre 5 et 10 degrés.