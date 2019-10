Météo de ce vendredi : un dégradé nuageux se mettra en place dans l'après-midi

La nuit prochaine, toujours un temps sec et du vent. Les minima resteront élevés avec 8° en Ardenne et jusqu’à 13° à l’Ouest.

Cette après-midi, temps sec sur toutes les régions. Un dégradé nuageux se mettra en place avec toujours des éclaircies plus développées à l’Est du pays. Plus on ira vers le littoral et plus les nuages seront compacts. Le vent sera plus fort et les températures vont quelque peu fléchir par rapport à ces derniers jours, on attend 13° sur les hauteurs, 15° en Gaume et généralement 16° ailleurs (cela reste en moyenne 4° au-dessus des normes de saison).

Nuages et éclaircies vont se partager le ciel ce matin. Un ciel vraiment couvert sur la région Gaumaise et un soleil plus généreux sur les provinces de Limbourg, Liège et Namur.

Une journée grise et humide dimanche

Une journée plus humide et plus fraîche dimanche - © RTBF - KEYWALL

Nuages et éclaircies se partageront encore le ciel demain matin. Dans le courant de la journée, le ciel se couvrira sur la moitié Ouest du pays mais on gardera un temps sec. La moitié Est du pays sera une nouvelle fois plus chanceuse avec des éclaircies parfois larges. Le vent sera toujours sensible et les thermomètres afficheront 15° à Libramont, 17 à Virton, 18 à Charleroi et Namur, 19 à Liège et Bruxelles et 20° à Bruges.

Une zone de pluie abordera notre pays dans la nuit de samedi à dimanche et s’attardera chez nous dimanche. Une journée plus tristounette même si on pourra revoir un petit rayon de soleil à la côte dans le courant de l’après-midi. Ce passage pluvieux aura comme effet de faire baisser sensiblement les températures puisqu’on ne dépassera plus les 9 à 12° au mieux du jour.

Retour à un temps sec et plus lumineux pour lundi, même si les nuages resteront bien présents sur notre pays. Les températures iront toujours de 8 à 12°.