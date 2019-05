Météo de ce vendredi: un ciel partagé entre nuages et éclaircies

Les nuages sont nombreux sur toutes les régions ce matin mais les averses se cantonnent à la partie flamande du pays et elles seront faibles. Ailleurs, le temps est sec et une éclaircie est possible.

La situation évoluera peu dans le courant de l’après-midi : beaucoup de nuages partout, une éclaircie par moment et un risque d’averse sur le Nord du pays. Le vent sera toujours sensible aujourd’hui toute la journée et côté températures, on aura 13° sur les hauteurs et à la mer, 14 à Anvers et de 15 à 16° ailleurs.

En fin de journée, de nouveau nuages vont remonter de France. Ils annoncent l’arrivée d’une zone de pluie qui touchera notre pays dans le courant de la nuit.

L'indice électricité solaire: ce vendredi, il sera excellent à la côte et sur la province de Luxembourg, généralement bon en Wallonie et généralement moyen en Flandre. Le pic sera entre 14 et 15h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

Dans le courant de la nuit prochaine:

On s’attend à un copieux arrosage sur la région gaumaise, cette nuit. Plus on ira vers la Campine, plus les averses perdront en intensité. Les minima iront de 5° en Ardenne à 8° dans le Centre.