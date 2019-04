Météo de ce vendredi: un ciel partagé entre nuages et éclaircies

Les nuages arrivés cette nuit gagneront du terrain dans la matinée : sur tout le nord du territoire, ces nuages feront jeu égal avec les éclaircies (au-dessus d’une ligne Charleroi-Spa), plus au sud le temps restera plus lumineux. Les températures seront comprises ce matin entre 2 et 7 degrés.

Durant l’après-midi, les champs nuageux progresseront et domineront sur la quasi-totalité du territoire. Il n’y a vraiment que sur l’extrême sud-est du pays que quelques éclaircies sont encore attendues mais le temps restera sec partout. Les maximas seront à nouveau en baisse et ne dépasseront pas 3 degrés à Spa, 4 à St-Hubert et 7-8 degrés sur la plupart des autres régions.

Indice électricité : Ce vendredi, nous aurons un indice excellent sur le littoral et l’ouest du Hainaut et bon partout ailleurs. Le pic de luminosité se situera généralement vers 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Le ciel aura tendance à se dégager temporairement la nuit prochaine avant le retour de nuages au sud du sillon Sambre et Meuse. Le mercure chutera à nouveau pour afficher -3 degrés au sud du pays, -1 ou 0 dans le centre et un petit degré à la côte.