Météo de ce vendredi : très variable en fonction des régions

La journée débutera dans la brume et le brouillard sur la moitié nord du pays. Ailleurs, le ciel sera bien nuageux et quelques pluies tomberont sur les provinces de Namur, de Luxembourg et de Liège. Les températures en fin de matinée resteront agréables pour la saison : 12 à 13 degrés sur le sud-est et sur le nord-ouest, et 14 à 15 degrés sur une large partie centrale du pays.

Cet après-midi, des averses persisteront sur le sud-est et remonteront vers Bruxelles et le Limbourg. Un orage n’est pas exclu très localement. Ça devrait rester plus sec sur le nord et l’ouest du territoire. Les maxima seront stationnaires et plutôt doux : on attend 13 degrés pour Saint-Hubert, 14 degrés sur l’est, et 16 à 17 degrés sur le centre et l’ouest.

Dans le courant de la nuit prochaine, retour de larges éclaircies et d’un temps sec. Les minima descendront entre 9 et 11 degrés.

Indice électricité : ce vendredi, l’indice sera bon près du littoral, moyen de Mons à Anvers et faible sur les autres régions. La période à choisir pour valoriser la production électrique d’origine photovoltaïque se situera entre 14 et 15h.