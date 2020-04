Météo de ce vendredi : toujours une extrême douceur

Ce matin , nous connaîtrons un temps calme avec du plein soleil dès le début de la matinée. Dans le courant de l'après-midi, tout au plus quelques nuages bourgeonnants se formeront, comme hier, essentiellement sur les reliefs. Sur le centre, cela restera très ensoleillé, on prévoit 18 à 22°C. Sur l'extrême nord, on retrouvera quelques nuages d'altitude, mais sans conséquence. Le vent de nord-est sera faible aujourd'hui.

soleil et douceur jusqu'à dimanche au moins

Grande douceur pour finir la semaine - © RTBF KEYWALL

Demain, peu de changement avec beaucoup de soleil le matin puis, l'après-midi, un peu comme aujourd'hui, des nuages qui bourgeonnent sur les reliefs essentiellement. Les maxima repartiront à la hausse avec une fourchette de 19 à 24°C du littoral vers le centre du pays.



Dimanche, encore assez bien de soleil le matin, par la suite, on verra bourgeonner davantage de nuages que les jours précédents, mais ce jour de Pâques devrait rester sec sur la plupart des régions, s'il y a une averse isolée, ce serait sur les reliefs. Les maxima restent comparables à ceux de samedi, à un degré près.

Lundi par contre, nos conditions météo vont changer avec une zone de pluie, certes très affaiblie qui arrivera chez nous. Elle donnera donc tout au plus quelques gouttes, un ciel nettement plus gris mais elle va marquer aussi la transition avec de l'air plus frais qui devrait déjà s'installer. Les maxima ne dépasseront plus 9 à 10°C en bord de mer et en Ardenne, 12°C dans le centre et encore temporairement 14°C dans l'extrême sud.

A partir de mardi, les éclaircies seront de retour au sud tandis que les nuages resteront nombreux au nord, on ira de 7 à 12°C. Mercredi, à nouveau beaucoup de soleil et de températures qui repartiront à la hausse avec des maxima de 14 à 18°C.