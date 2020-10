Météo de ce vendredi : toujours très gris au sud

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

Ce matin, les nuages domineront toujours sur la moitié sud pays, on observera malgré tout quelques trouées du côté du littoral jusqu'au centre. La situation évoluera peu l’après-midi : quelques éclaircies sont attendues sur l'ouest et éventuellement sur le centre, mais toujours un ciel bien "bâché" comme on dit sur les provinces de Liège et Luxembourg. Les températures resteront stables mais toujours un peu fraîches pour la saison puisque les maxima afficheront de 10 à 13 degrés. Le vent de sud-est soufflera faiblement.

La nuit prochaine, poursuite d'un temps calme et frais, les brumes et/ou bancs de brouillard pourraient se répandre bien plus que les nuits précédentes. Les minima descendront : 2 à 5°C et très localement une petite gelée au sol en rase campagne.