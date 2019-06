Météo de ce vendredi: toujours du soleil et de la chaleur

Forte chaleur samedi, temps plus frais lundi

Samedi, on repasse partout au-dessus des 30° (30° en bord de mer, 31 à 32° en Ardenne, 33° à Bruxelles, et localement 35° à Liège et en Campine. Dimanche, toujours sous le soleil, les températures se tassent : 23° à la mer, 28° à Bruxelles et 31 à 32° de la Gaume à la Campine. Lundi, un peu plus de nuages et températures plus respirables : 22° à Bruxelles et 24° sur le sud-est. Mardi, un peu plus de nuages mais temps sec, températures de 20 à très localement 23°.