Météo de ce vendredi : temps sec et ensoleillé, mais toujours trop frais

Nous terminerons cette semaine avec un soleil bien généreux. Le temps restera sec et sera déjà bien lumineux dès le lever du jour. Quelques nuages circuleront sur la Campine mais sans entraver l’impression de beau temps. La fraîcheur sera toujours d’actualité avec du gel en de nombreuses régions en début de journée. Ensuite, les températures en fin de matinée ne dépasseront pas 6 à 7°C sur les hauteurs et 9 à 10°C sur le reste de notre pays.

Cet après-midi, le soleil sera toujours de la partie sur l’ensemble des régions. Seuls quelques nuages pourraient s’attarder le long de la frontière néerlandaise mais sans conséquence. Nous resterons encore sous les normales de saison malgré ce temps ensoleillé, avec des maxima de 9°C dans les Hautes-Fagnes, 11°C près de Spa, Saint-Hubert et Ostende, 13 à 14°C sur les autres régions.

En cours de soirée et de nuit, le ciel sera bien dégagé, ce qui permettra aux températures de chuter entre 0°C à Botrange et 4°C à la côte. On attend de nouvelles gelées pour la fin de nuit et le début de matinée de samedi.