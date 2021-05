Le temps est calme et le ciel est bien dégagé ce matin, du coup, il fait un peu plus frais que les jours précédents. On note la présence de nuages bas et de bancs de brouillard, plutôt sur les reliefs de l’est. Très tôt ce matin, des nuages d’altitude donneront au ciel un côté un peu laiteux. Dans le courant de la journée, il continuera à faire sec mais les éclaircies seront parfois un peu lentes à se manifester. Ciel voilé, temps sec, peu de vent et températures en hausse, voilà le programme du jour. On attend 15 à 19°C, ce qui nous place enfin dans des valeurs de saison. En toute fin de journée, le ciel va à nouveau bien se dégager, ce qui augure d’une soirée calme et lumineuse.

La nuit prochaine, retour d’un temps calme et sec, propice à la formation de quelques bancs de brume, voire de brouillard un peu plus épais par endroit. Avec un ciel dégagé, la fraîcheur sera au rendez-vous avec des minima de 5 à 8°C.