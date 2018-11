Météo de ce vendredi : temps sec et doux

Ce matin, le ciel est bien nuageux et quelques bancs de brouillard sont signalés, essentiellement sur le sud du pays, mais ce n'est pas généralisé. La matinée restera encore assez chargée en nuages d'altitude, un peu plus compacts sur le sud, puis ensuite des éclaircies reviendront, elles seront plus larges sur l'ouest et le centre, le ciel restant plus gris au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Il continue à faire doux avec des maxima de 11 à 14 ou 15°. Le vent sera faible à modéré de secteur sud, il se renforcera en soirée.

La nuit prochaine

La pluie reviendra donc dès la nuit prochaine et les rafales de vent pourraient atteindre 50 à 70 km/h. Les minima resteront compris entre 7 et 10°.