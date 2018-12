Météo de ce vendredi : temps froid, malgré des nuages sur l'est

Le même scénario se répète : on sort d'une nuit froide avec gel généralisé pour retrouver un peu de grisaille qui se formera sur l'est du pays et qui gagnera du terrain. Au fil des heures, le ciel va se dégager avec la perspective de belles éclaircies.En cours d'après-midi, les nuages seront plus nombreux sur le nord du pays, mais sans conséquences : le temps restera sec et froid. On ne dépassera pas -2 à +2° avec un vent faible de nord-est.

Les prochains jours : redoux dimanche précédé de verglas

Net redoux dimanche qui sera précédé de neige et de verglas la nuit précédente - © RTBF KEYWALL

Samedi, après une matinée plutôt calme et progressivement ensoleillée, le ciel va se couvrir par l'ouest et les maxima resteront proches de -1 à +2. Le danger, ce sera pour la nuit de samedi à dimanche avec l'arrivée d'une zone de pluie sur des sols gelés. On pourrait donc avoir de la neige suivie de pluie verglaçante. Dimanche, alors que la zone de pluie se retire assez vite, on retrouve des températures douces : 4 à 8°. Lundi, le ciel sera nuageux mais il devrait faire sec, on attend 4 à 8°. Mardi, il fera davantage venteux mais le temps restera sec avec pas mal de nuages et de vent. Quelques averses seront possibles mercredi, on se situera alors entre 5 et 9°.

Indice électricité : Sous un ciel plus nuageux, il sera très bon sur l'ouest et le centre, par contre encore faible sur l'extrême est ainsi que le nord du pays. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.