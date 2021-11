© Meteonews Le ciel est bien chargé ce matin et les températures sont partout positives au réveil. Des averses ont traversé le pays du nord vers le sud cette nuit, les toutes dernières, faibles, quittent le sud-est très tôt ce matin. Au littoral, comme hier, on aura encore des averses dès la matinée et elles resteront présentes une bonne partie de la journée mais elles seront plus faibles qu’actuellement. Ailleurs dans le pays, sur le centre et le sud, ce sera d’abord un temps gris mais le plus souvent sec.

© Meteonews Néanmoins, en fin d’après-midi, de nouvelles petites averses assez localisées et faibles pourront à nouveau descendre du nord vers le sud, mais cela ne sera pas généralisé. Les températures remontent un tout petit peu, on atteindra 7 à 12°C localement. Le vent de nord-ouest restera faible aujourd’hui. Les nuages bas resteront tenaces au sud du Sillon Sambre-et-Meuse, par contre quelques éclaircies reviendront sur l’ouest et le centre, on espère aussi des éclaircies en Ardenne en fin d’après-midi.

Ce soir et la nuit prochaine, comme cette nuit, les dernières averses quitteront le pays et nous devrions retrouver rapidement un temps sec et brumeux. Minima de 1°C en Ardenne, 4 à 5°C dans le centre et 7 à 8°C sur l’ouest et le littoral.

5 images © Meteonews

Samedi au sec

5 images © Meteonews

Faible pluie dimanche puis à nouveau sec

Demain samedi, retour d’un temps sec pour tout le monde, fraîcheur le matin et grisaille sur le sud. Maxima de 7 à 12°C. On espère le retour de quelques éclaircies un peu plus larges sur le sud samedi après-midi tandis que le ciel se couvrira à nouveau à partir du littoral et vers le centre dans un même temps. Dimanche, une zone de pluie qui s’affaiblit finira par traverser notre pays d’ouest en est. Beaucoup de nuages mais finalement guère plus que de fines pluies ou bruines. Maxima en légère hausse : 8 à 12°C. A noter le retour d’éclaircies sur l’ouest et le centre dès l’après-midi.