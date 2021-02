Météo de ce vendredi : soleil et vent

Ce matin, comme les jours précédents, le froid est encore bien présent en début de journée. La journée s’annonce ensoleillée et froide avec dès le milieu de la matinée un vent d’est modéré qui sera bien désagréable. On attend en effet des rafales de 40 à 50 km/h, le ressenti sera donc glacial ce vendredi. On note quelques nuages élevés près de la frontière française mais cela restera limité, c’est donc une météo hivernale ensoleillée et froide qui se profile. Les températures maximales repartent d’ailleurs à la baisse aujourd’hui par rapport à hier, on ne dépassera pas-1° de Bruxelles à Ostende en passant par Tournai et Liège, -2°C de Charleroi à Namur et Virton, -3 à -5°C de St-Hubert à Spa et Botrange.,

La nuit prochaine à nouveau un temps sec et tout au plus quelques bancs de brume isolés. Les minima plongeront encore : -4°C au littoral, -6°C dans le centre et de -8 à -10°C de l’Ardenne aux Hautes Fagnes.