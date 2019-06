Météo de ce vendredi: soleil et températures à peine de saison

La chaleur monte en puissance

Le mercure va commencer à s'affoler de manière spectaculaire - © RTBF KEYWALL

Demain, plein soleil le matin tandis que l'après-midi, de nuages de beau temps bourgeonneront, mais toujours sans conséquence, le temps restera sec, maxima de 20° en bord de mer, 21 à 22° en Ardenne et à 23 à très localement 24° ailleurs. Dimanche, toujours au sec et sous le soleil, les températures grimperont entre 25 et 28°. Le début de la semaine prochaine verra une nouvelle bouffée de chaleur débarquer chez nous, plus forte encore que celle de ces derniers jours (32° dans le centre lundi et 35° pour mardi et 36 à 37° mercredi).