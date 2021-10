Ce vendredi, nous débuterons la journée dans une ambiance calme et sèche. Comme les jours précédents, de la grisaille pourrait s’inviter sur les reliefs en matinée notamment. Le soleil sera encore généreux avant que les nuages ne deviennent bien plus nombreux à partir de l’ouest du pays.

On attend une zone de pluie dès 14h au littoral, 17h sur le centre du pays et 20h partout ailleurs. Le vent de sud va se renforcer en cours de journée avec des rafales jusqu’à 50 km/h. La douceur est toujours de mise avec des maxima qui devraient atteindre 14 à 16°C sur les reliefs et le littoral et 17°C en moyenne sur le centre du pays.