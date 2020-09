Météo de ce vendredi : retour en force du soleil

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

Ce matin, plein soleil. Nous retrouverons une journée bien lumineuse et quasiment pas de nuages dans le ciel. Les températures remontent à nouveau, mais sans excès, on attend 21°C en bord de mer, 22°C sur les reliefs et 24 à localement 26°C ailleurs. Le vent d'est à nord-est sera modéré mais soutenu au littoral avec des rafales jusqu'à 45 km/h.

La nuit prochaine, sous un ciel parfaitement étoilé, les minima afficheront 9 à 12°C. Quelques nuages d'altitude seront présents en toute fin de nuit, mais sans conséquence.