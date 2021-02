Météo de ce vendredi : retour du soleil

Ce matin, le temps est redevenu sec mais on note encore pas mal de grisaille avec brouillard et nuages bas, très répandus sur la moitié sud du pays. Sur l’ouest et le centre, le ciel se dégage déjà bien et le soleil devrait se montrer généreux. La seule incertitude du jour est la dissipation de cette grisaille qui pourrait prendre toute la matinée sur le sud. Le temps restera donc sec aujourd’hui et le soleil va donc grignoter du terrain au fil des heures. Le vent de sud sera modéré mais on ne dépassera pas 40 km/h en rafale. Les températures, malgré le retour progressif du soleil seront un peu plus basse qu’hier, on attend 5°C à Botrange, 8°C à Spa et St-Hubert, 10°C à Virton, Mons, Charleroi, Namur, Liège, 11°C sur le reste du pays (Bruxelles, Tournai et la Flandre). Le ciel sera même bien dégagé en toute fin de journée.

La nuit prochaine ciel étoilé en perspective, le vent de sud assez doux empêchera les températures de baisser trop, on attend 5 à 9°C cette nuit et il n’y aura plus de grisaille.