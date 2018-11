Météo de ce vendredi : retour du soleil par l'ouest

sous un ciel bien étoilé, le gel va se répandre et les minima seront compris entre 0 et -2° (localement moins dans certaines vallées).

Ce matin, on note encore quelques averses sur la Campine mais aussi sur le sud-est du pays. Progressivement, il fera sec partout avec du soleil qui reviendra rapidement par le littoral. En cours d'après-midi, il n'y a plus guère que la zone frontalière avec le Grand Duché de Luxembourg qui sera encore sous les nuages, partout ailleurs la météo sera lumineuse. Le vent d'ouest à nord-ouest est faible et les maxima afficheront 6 à 11°.

Week-end baigné de soleil

Soleil au programme, la grande douceur revient lundi - © RTBF KEYWALL

Demain, après la dissipation des brumes matinales, le soleil va s'imposer partout et nous connaîtrons un samedi lumineux avec des maxima de 9 à 11°. Dimanche, toujours sous le soleil les températures grimperont entre 12 et 14°. Lundi et mardi, ce sera encore plus doux : 14 à 16° lundi, 15 à 17 voire 18° pour mardi, toujours sous un soleil généreux.



Indice électricité : excellent sur la moitié ouest du pays, faible en Gaume. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.