Météo de ce vendredi : retour des orages en fin de journée

Indice électricité : ce vendredi, nous aurons un indice généralement bon sur l’ensemble des régions sur l’ensemble des régions (moyen pour Mons, Chimay, Tournai et Ypres mais excellent pour Hasselt, Eupen, Gouvy, Liège et St-Vith). Le pic de luminosité se situera généralement vers 13-14h. C'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

Cette nuit , les nuages seront dominants et des averses orageuses localement violentes glisseront du sud du pays vers la mer du Nord. Elles seront parfois accompagnées de grêle et de rafales de vent. On attend des cumuls de 5 à 10mm voir 20mm sous les orages les plus virulents. Retour aux éclaircies en seconde partie de nuit via le sud du pays. Les minima seront compris entre 11 et 14 degrés.

Durant l’après-midi, les nuages auront tendance à prendre de l’ampleur sur l’ensemble du pays. Ils pourraient devenir plus menaçants sur l’ouest du royaume où une averse est déjà attendue localement. On prévoit 21-22 degrés pour Arlon, St-Hubert et le littoral, 23-24 degrés dans le centre du pays et jusqu’à 27 degrés en Campine.

Journées estivales en perspective

Demain matin, samedi, nuages et éclaircies se partageront le ciel et, après l’un ou l’autre orage résiduel sur le nord du territoire, le temps restera sec. On attend déjà de 18 à 23 degrés. Durant l’après-midi, des nuages moutonneront sagement sur le pays, ils deviendront menaçants sur le sud de l’Ardenne et la Gaume, un orage est possible localement. On attend 22 degrés au littoral et sur le sud de la Belgique mais 25-26 degrés dans le centre.

Dimanche, quelques averses sont prévues principalement en matinée du côté de la Campine et de la région liégeoise, ailleurs le temps restera sec et le ciel lumineux, on ne dépassera plus de 20 à 24 degrés.

Lundi, temps sec au menu. Les nuages seront à nouveau un peu plus présents sur l’est du territoire et les maxima seront stables. Retour des averses et orages pour la journée de mardi après une matinée plutôt sèches, maxima de 20 à 24 degrés. Pas d’évolution favorable pour mercredi et jeudi puisque des averses et des orages sont toujours attendues dans le courant de la journée avec des maxima stationnaires.