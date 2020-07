Météo de ce vendredi : retour des averses

Ce matin , les nuages sont plus nombreux que les jours précédents et l'on note déjà des averses par endroit (province de Luxembourg par exemple), ce n'est pas généralisé mais la météo n'est plus complètement sèche comme ces derniers jours. La tendance pour aujourd'hui, c'est donc un ciel variable en toutes régions avec par moment des éclaircies mais aussi des passages nuageux plus menaçants avec à la clé des averses plus fréquentes sur le pays. Très localement, un coup de tonnerre pourrait ponctuer une averse. Le vent se renforce légèrement aujourd'hui, orienté à l'ouest il sera modéré. Malgré des nuages plus nombreux et des averses, les températures seront en recul par rapport à hier mais nous maintiendrons tout de même 19 à 20°C en bord de mer et sur les reliefs, 22 à très localement 23°C partout ailleurs.

Week-end en demi-teinte

Demain, on peut espérer quelques éclaircies en matinée sur une bonne moitié est du pays. A l'inverse le ciel se chargera davantage à partir du littoral, et ce, dès le matin. Le vent de sud-ouest sera soutenu demain (rafales de 40 à 45 km/h) et on essuiera un peu de pluie du littoral jusqu'aux deux Flandres. Paradoxalement, sur le centre et l'est, c'est de l'air nettement plus doux qui est ramené chez nous par cette zone de pluie, nous aurons donc des maxima en nette hausse : 22 à 24°C (25°C en Gaume). La zone de pluie plus active devrait traverser le pays d'ouest en est dans la nuit de samedi à dimanche avec de bonne quantités récoltées en peu de temps. On s'attend à des cumuls de 3 à 15 litres par m².

Dimanche matin, il fera encore très nuageux avec des averses et même quelques coups de tonnerre possibles localement. Cette zone pluvio-orageuse devrait cependant s'éloigner rapidement en matinée pour laisser la place à un ciel partagé entre nuages et belles éclaircies. L'après-midi il fera sec, assez bien venteux (rafales de 30 à 50 km/h). Les températures maximales seront en baisse par rapport à samedi : 20°C au littoral et en Ardenne, 22 à 23°C partout ailleurs.

Lundi, on retrouve une météo un peu plus calme avec pas mal de nuages sur l'ouest tandis que le soleil se montrera plus généreux sur le sud-est. On aura d'ailleurs un dégradé de températures : 21°C en bord de mer, 22°C en Ardenne, 24°C en moyenne dans le centre et jusqu'à 26°C sur l'extrême sud. Il fera sec, doux et moyennement venteux.

Mardi, nous devrions encore gagner quelques degrés avec une littérale petite bouffée de chaleur : 25 à 26°C dans le centre et 29°C en Gaume.