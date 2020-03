Météo de ce vendredi: retour des averses par l'ouest

Ce matin, une zone de pluie fortement affaiblie abordera notre pays à partir du littoral, cela donnera beaucoup de nuages mais finalement peu d'averses sur l'ouest du pays ce matin. Par contre, plus au sud, on notera encore de belles éclaircies en matinée. A noter ce matin aussi quelques bancs de brouillard sur le centre. L'après-midi, alors que les averses deviendront un peu plus nombreuses sous un ciel couvert, il n'y aura plus que l'extrême sud qui connaîtra encore des éclaircies. C'est de l'air plus frais qui arrive chez nous : on ne dépassera plus 8 à 9°C sur l'ouest et le centre, par contre encore 16°C sur l'extrême sud du pays. Le vent passe au nord-est, ce qui explique aussi ce net rafraîchissement des températures.

La nuit prochaine, cette zone de pluie affaiblie continue à glisser vers le sud et l'est du pays, cela pourrait même donner de la neige vers 500 mètres d'altitude. Il fera par contre cette fois à nouveau sec à partir de l'ouest. Les minima afficheront 1°C en Ardenne, 3°C dans le centre et 4°C en bord de mer.

Indice électricité : Avec l'arrivée des nuages, ce sera faible partout, mais encore temporairement très bon sur l'extrême sud. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.