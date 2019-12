Météo de ce vendredi : retour de la pluie avec toujours une grande douceur

Ce matin, la pluie est de retour par l’ouest du pays, et l’on s’attend à retrouver une météo grise, humide, venteuse mais douce pour ce dernier jour de la semaine. Les températures en milieu de matinée iront de 8°C sur les hauteurs jusqu’à 13°C en Campine. Cet après-midi, il pleuvra encore abondamment sur la plupart des régions, on retrouvera un temps progressivement plus sec à partir du littoral. Les maxima afficheront 9 à 13°C et les rafales de vent pourraient atteindre 60 à 70 km/h.

Indice électricité : Cette journée de vendredi sera fort nuageuse, l’indice sera donc médiocre. L’heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe entre 13h et 14h en fonction de l’endroit.

La nuit de vendredi à samedi, nous allons progressivement retrouver un temps plus sec. Les minima descendront entre 3 et 7°C.