Météo de ce vendredi : retour d'une météo estivale sans excès

Ce matin, nous allons retrouver un temps sec avec très tôt un soleil déjà généreux. En cours de journée, on pourra observer quelques nuages inoffensifs sur l'ouest du pays et quelques voiles nuageux d'altitude sur le centre. Les températures remontent légèrement : 22°C en bord de mer, 22 à 24°C en Ardenne, 24°C à Bruxelles ainsi que sur l'ouest et jusqu'à 26°C à Virton. Le vent redevient très faible. Journée estivale sans excès.

Week-end aux deux visages

Contraste entre samedi et dimanche - © RTBF KEYWALL

Samedi, sous le soleil, nouvelle hausse du mercure avec des maxima de 28 à localement 30°C . Il y aura une brise en bord de mer et 24°C. Dimanche, retour des nuages et important rafraîchissement puisqu'on ne dépassera plus 16 à 20°C en moyenne, avec en prime un risque de quelques gouttes en matinée. Temps plus sec l'après-midi avec davantage d'éclaircies. Lundi, on maintient pas mal de nuages sur le pays avec localement quelques faibles averses, il fera aussi frais avec seulement 16 à 19°C. Mardi, on gagne un ou deux degrés avec à nouveau pas mal de soleil. Mercredi, le ciel deviendra plus menaçant avec quelques gouttes par endroit, les maxima iront de 19 à 20 à 21°.