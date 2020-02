Météo de ce vendredi: retour d'un temps sec

Ce vendredi, nous allons enfin connaître enfin une journée sèche, un vent plus faible et des maxima de 6 à 10 ou 11°C. Ce matin, toutefois, il fera très nuageux partout sauf au littoral avec encore d'ici à 7h une dernière ligne d'averse qui descend sur le sud du Sillon Sambre-et-Meuse. Plus tard en cours de journée, le ciel restera très nuageux à couvert mais confirmation d'un temps sec. Finalement, par rapport aux jours précédents, nous pourrons parler d'une journée assez agréable.

Grande douceur ce weekend et vent fort dimanche

Samedi, le ciel sera couvert, le temps devrait rester sec et l'on notera quelques éclaircies sur l'est et le sud tandis que les premières gouttes de pluie devraient aborder notre littoral en soirée. Il fera à nouveau plus venteux et doux, rafales de 60 à 70 km/h et maxima de 9 à 13°C.

Dimanche, dans une extrême douceur, nous devrions essuyer un nouveau coup de vent lié à la tempête "Dennis", mais selon les derniers modèles les rafales seraient de 70 à 90 km/h, peut-être 100 km/h près du littoral. Grande douceur donc avec des maxima de 14 à 16°C (localement 17° en Campine et à Liège) ! Quant à la pluie, elle sera déjà bien présente sur l'ouest et le littoral le matin, elle se décalera vers le centre en journée et sur l'est et le sud en soirée.