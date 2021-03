Météo de ce vendredi : retour d'un temps sec et vent froid

Une faible zone pluvio neigeuse a traversé notre pays cette nuit mais la neige n’a pas tenu au sol. On restera toutefois prudents au réveil car le vent s’oriente au secteur nord-est et avec les premières éclaircies, on pourrait se retrouver avec des valeurs négatives en Ardenne. Or les routes et chaussées sont humides, donc le risque de plaques de givre ou de glace sera donc à considérer. C’est un temps sec qui s’installe aujourd’hui, les éclaircies seront plus larges sur le nord que sur le sud du pays où les nuages bas traîneront un peu. Le vent de nord-est, assez fort avec des rafales de 50 à 60 km/h accentuera notoirement l’impression désagréable de fraîcheur. Au fil des heures, les éclaircies devraient gagner du terrain. Au niveau des températures, cela donnera 2°C à Botrange, 4°C à St-Hubert, 7 à 9°C en allant de Namur vers Ostende (8°C à Bruxelles).

La nuit prochaine, les températures vont littéralement chuter avec un ciel partiellement dégagé et de l’air en provenance de la Scandinavie, on attend des gelées partout, cela donnera -2°C sur le centre du pays, -4°C sur le sud-est et encore -9° du côté de Botrange.