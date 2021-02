Météo de ce vendredi : retour d’un temps sec et plus frais

Quelques gouttes tomberont sur une bonne moitié sud du pays en début de matinée. Ailleurs, le temps sera déjà sec et encore fort nuageux. Des éclaircies reviendront sur le nord de la Flandre. Le vent changera d’orientation et passera au secteur nord, ce qui aura pour conséquence de faire baisser les températures. En fin de matinée, elles ne dépasseront plus 4 à 7°C sur les hauteurs, 8 à 9°C au sud du sillon Sambre et Meuse et dans le Tournaisis, 10°C dans la capitale et du côté d’Anvers.

L’après-midi, les nuages se décaleront vers l’est et il y aura donc un dégradé nuageux dans le ciel : ce sera dégagé à la côte et de plus en plus nuageux en allant vers la frontière luxembourgeoise. Les maxima peineront à grimper par rapport au matin et on n’attend pas plus de 6 à 9°C dans le Sud-Est, 10°C dans le Hainaut et à Liège, et 11°C pour Namur et Bruxelles.

En cours de soirée et de nuit, temps sec accompagné de nuages bas sur tout le pays et sans doute du brouillard dans l’Est. Les minima iront de -1 à 2°C des reliefs vers le littoral.