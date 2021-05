Météo de ce vendredi : quelques averses ce matin avant le retour d’un temps sec

Dans le courant de la nuit prochaine , le temps restera sec partout et le ciel sera juste voilé. Les minima seront compris entre 1°C sur les hauteurs et 5°C au littoral.

En cours d’après-midi , les averses seront plutôt localisées dans l’est de la province de Liège. Ailleurs, ce sera le retour d’un temps sec avec des éclaircies. C’est en Flandre que les éclaircies seront les plus larges. Le vent d’ouest sera plutôt faible avec des rafales de 30 à 40 km/h. Nous assisterons à une lente remontée des températures : les maxima atteindront 8°C dans les Hautes-Fagnes, 10°C à Saint-Hubert, 12 à 13°C dans l’extrême sud et de Mons à Liège, 14°C pour la région bruxelloise, le Tournaisis et la Campine.

Quelques gelées blanches sont possibles localement en tout début de journée. C’est une nouvelle fois un ciel de traîne qui nous attend ce matin : de faibles averses et des éclaircies se partageront le ciel. Il pourrait y avoir un peu de neige sur les Hautes-Fagnes. Les températures en fin de matinée resteront trop basses pour la saison : 4 à 7°C attendus sur les reliefs, 8 à 9°C ailleurs au sud du sillon Sambre et Meuse, et 10 à 11°C sur la moitié nord du territoire.

Changement de masse d’air pour samedi et la réouverture des terrasses : le vent passe au secteur sud et nous ramène de l’air plus doux. Les maxima remontent enfin et seront compris entre 11 et 19°C. Le vent soufflera en rafales jusqu’à 50 km/h. Le ciel se couvrira rapidement dès le matin. Une nouvelle perturbation parviendra finalement à circuler sur notre pays, apportant un ciel très nuageux et de la pluie sur toutes les régions. Le temps devrait redevenir sec pour la fin de la journée : vers 17-18h le long de la frontière française et vers 20h sur le reste du pays.

Dimanche, les températures continueront de grimper et les maxima passeront largement au-dessus des moyennes de saison pour atteindre 23 à 27°C, soit des maxima dignes d’un mois de juillet. Concernant la couleur du ciel, ce sera généralement peu nuageux et lumineux, mis à part des nuages plus nombreux près du bord de mer accompagnés d’un risque d’averses.

Le début de semaine prochaine sera de nouveau instable avec l’arrivée de nouvelles averses. Les températures chuteront nettement entre dimanche et lundi, ensuite elles continueront de descendre mais plus progressivement.