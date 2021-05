Météo de ce vendredi : progressivement plus nuageux avec un risque d’averses

Ce matin, nous profiterons d’un temps généralement lumineux avant l’arrivée de nuages plus nombreux au fil des heures. On pourrait déjà avoir quelques ondées sous les nuages les plus épais, notamment dans le nord de la Flandre et ensuite en Ardenne. Les températures stagnent par rapport aux jours précédents et en fin de matinée on n’attend pas plus de 9 à 10°C sur les hauteurs et à la côte, et 12 à 14°C pour la moyenne et basse Belgique.

En cours d’après-midi, le risque d’averses concernera l’ensemble des régions. Ces averses pourraient prendre en caractère orageux par endroits. Il y aura encore de belles éclaircies entre les averses. On retrouvera un temps plus sec au littoral vers le milieu d’après-midi. Les températures seront encore sous les normales de saison avec des maxima de 12 à 13°C sur les reliefs et près du bord de mer, 15 à 16°C dans le sud du pays, le long du sillon Sambre et Meuse ainsi qu’à Bruxelles, et 17°C en Campine.

Ce soir et cette nuit, les averses vont progressivement s’estomper et le ciel deviendra même bien dégagé. Mais ce sera de nouveau plus nuageux en cours de nuit. Les thermomètres afficheront des minima de 4 à 7°C.