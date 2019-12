Météo de ce vendredi : pluie, neige fondante et vent

Il a neigé cette nuit sur les hauteurs de l'Ardenne avec selon l'altitude une petite ou moyenne accumulation au sol. Prudence sur les hauteurs des provinces de Liège et Luxembourg. Actuellement, il pleut encore abondamment sur le pays et la limite pluie-neige remonte au-dessus de 550m d'altitude. La journée s'annonce donc encore bien perturbée avec de fortes pluies le matin (neige ou neige fondante sur les hauteurs). Le vent de sud-ouest souffle assez fort avec des rafales de 50 à 70 km/h. L'après-midi, l'intensité des pluies diminuera sur l'ouest et le sud. La neige fondante ne concernera plus que le toit de la Belgique (600m et plus). Les maxima en fin de journée afficheront 3 à 7°C.

Indice électricité : Cette journée de vendredi sera complètement nuageuse, l'indice sera donc faible. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe à 13h.

La nuit prochaine, d'abord un temps plus sec en début de soirée mais une zone de pluie devrait ensuite balayer rapidement le pays, poussée par des vents tempétueux. On attend des rafales de 80 à très localement 100km/h sur le sud du pays entre 5 et 8h. Les minima seront de 1 à 5°C.