Météo de ce vendredi : pluie et vent fort l'après-midi

Il fera encore bien gris ce vendredi. Après quelques bonnes pluies cette nuit, on note encore de la bruine et de fines pluies qui resteront d'actualité en début de matinée. Après un semblant d'amélioration en début de journée, une autre zone de pluie plus active va nous arroser copieusement cet après-midi et la nuit prochaine. Il fera doux, venteux et pluvieux. On attend des rafales de sud-ouest jusqu'à 60 à 70 km/h (même 80 à 90 km/h en bord de mer) tandis que les maxima afficheront de 8 à 13°. Prudence en fin de journée : pluie soutenue et rafales de vent ne feront pas bon ménage sur les routes.

La nuit prochaine

la pluie s'estompe un peu, mais quelques averses traverseront encore le pays, les minima descendront entre 2 et 7°.