Météo de ce vendredi: plein soleil et légèrement venteux

Ce matin, mis à part quelques voiles de nuages élevés sur l'extrême nord du pays, le soleil sera bien plus présent que les jours précédents. Sous un ciel bien bleu les maxima continuent à grimper, on attend 17 à 20°C. A noter malgré tout un vent bien présent de secteur est à nord-est avec des rafales de 35 à 45 km/h. C'est donc en plein soleil et à l'abri du vent que les sensations seront les meilleures.

Indice électricité : Sous le soleil exactement, on peut qualifier l'indice d'excellent partout. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.

La nuit prochaine, sous les étoiles mais avec encore un peu de vent, les minima seront moins frais que ce matin, on notera 6 à 9°C.