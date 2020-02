Météo de ce vendredi : plein soleil, c'est le calme avant la tempête

Ce matin, mis à part du brouillard parfois épais dans le fond de certaines vallées (Haute Meuse entre autre), le ciel est bien dégagé ailleurs et dès le lever du jour ce sera plein soleil partout avec des maxima de 7 à 10 ou 11°C. Quelques voiles nuageux d'altitude seront possibles sur l'ouest en fin de journée, mais l'impression restera lumineuse.

La nuit prochaine, le ciel va continuer à s'ennuager par l'ouest tandis que ce sera toujours étoilé sur l'est et le sud. Du coup les températures seront fort différentes d'une région à l'autre : 6°C sur l'ouest et le centre, et -1°C sur les provinces de Liège et Luxembourg.

Indice électricité : Sous le soleil, l'indice sera au maximum de ce qu'il peut donner à cette période de l'année. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.