Météo de ce vendredi : pas un seul nuage, soleil éclatant et maxima en hausse.

L’IRM émet une alerte orange "Chaleur" pour l’ensemble du pays sauf le littoral.



Ce matin, on va conserver un ciel bien dégagé avec un franc soleil qui va s’atteler à faire grimper les températures, on atteindra déjà 29 degrés dans le centre du pays en milieu de matinée, 27 au littoral ainsi que dans le sud Luxembourg.



L’après-midi, pas de changement, toujours un ciel bien bleu et un soleil éclatant, les températures vont encore grimper, on attend des valeurs de 34 à 35 degrés sur le centre, 31 au littoral et de 30 à 32 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne.



La nuit prochaine, un ciel bien étoilé, peut-être quelques nuages élevés par endroits mais ça va rester discret, les températures seront à la hausse par rapport à la nuit dernière, 19 à 20 degrés dans la plupart des régions, ce sera un peu plus frais sur les hauteurs, 16 degrés pour Arlon et 12 pour Spa.



Indice électricité : ce vendredi, nous aurons un indice excellent sur l’ensemble des régions. Le pic de luminosité se situera vers 14h. C’est à ce moment-là qu’il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l’électricité solaire.