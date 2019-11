Météo de ce vendredi : nuageux le matin et plus lumineux l'après-midi

Ce matin, le ciel sera plutôt gris surtout sur les reliefs ardennais et sur le Nord Ouest. Ailleurs, on peut s’attendre à moins de nuages et il fera sec partout. Les températures en milieu de matinée s’établiront entre 3°C sur les hauteurs et 7°C sur l’Ouest du pays.

En cours d’après-midi, les éclaircies seront plus nombreuses, sauf sur le Sud Est où le ciel restera plus nuageux. Le vent soufflera de secteur sud-est en rafales jusqu’à 50 km/h à la côte. Il fera assez doux pour la saison avec des maxima de 5°C sur les hauteurs, 8°C à Arlon, 9 à 10°C le long du Sillon Sambre-et-Meuse, 10°C à Bruxelles, Tournai et en bord de mer.

Dans le courant de la nuit prochaine, le ciel se couvrira depuis la frontière française à l’approche d’une perturbation. Quelques précipitations sont attendues sur le Hainaut. Les minima iront de 1°C sur les hauteurs à 7°C.

Indice électricité : ce vendredi, l’indice sera généralement moyen, mais faible sur l’Est. Le pic de luminosité se situera généralement vers 13h. C’est à ce moment-là qu’il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l’électricité solaire.