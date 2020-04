Météo de ce vendredi : nuages au sud, éclaircies au nord

Ce matin, le ciel restera très nuageux sur le sud en matinée avec une dernière faible averse localement possible. Dans le même temps des éclaircies reviendront déjà sur l'ouest. Finalement, l'après-midi il fera sec et les éclaircies arriveront progressivement sur le sud alors qu'il fera à nouveau ensoleillé à partir du littoral. A noter encore un ciel bien chargé sur l'extrême est du pays. Les maxima atteindront 7 à 8°C sur les reliefs et 10 à 11°C ailleurs.

La nuit prochaine le ciel va très lentement se dégager, les minima iront de +4°C au littoral, +3°C dans le centre et très localement -1°C dans les Hautes Fagnes.

Indice électricité : Les nuages reviennent plus nombreux que les jours précédents, indice moyen partout, la période à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.