Météo de ce vendredi : nouveau retour de la pluie

Ce matin, après une accalmie cette nuit, la pluie sera très vite de retour à partir de la frontière française, il pleut d'ailleurs déjà faiblement sur l'extrême ouest. En cours de matinée, la zone de pluie avancera lentement vers le centre du pays mais épargnera encore l'est, et en particulier la région liégeoise. Le vent se renforce quelque peu de secteur est à sud-est avec des rafales de 40 à 50 km/h. Cet après-midi, la pluie deviendra un peu plus soutenue sur l'extrême sud du pays. Les températures sont en hausse par rapport à hier, on attend 13 à 16 voire 17°C.

La nuit prochaine, cette fois la pluie s'engage plus franchement sur tout le pays, on attend 10 litres par m² sur l'ouest et 3 à 4 litres sur l'est. Les minima (atteints au lever du jour) afficheront 8 à 11°C.